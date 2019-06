22 giugno 2019- 18:30 Fondi Ue: Lezzi a Fitto, 'se non spesi, tutta Italia li perde'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Apprendo che ci sarebbe una mozione dei consiglieri regionali in Puglia, che fanno capo a Raffaele Fitto, nella quale si vorrebbe impegnare la Regione a fare il possibile per spendere le risorse dei Fondi strutturali europei a disposizione perché, in caso contrario, quelle risorse andrebbero alle Regioni del Nord. Una cosa davvero avvilente". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud, Barbara Lezzi."Fitto ha avuto le mie stesse deleghe alla coesione e dunque non si comprende questa incompetenza, dal momento che dovrebbe conoscere bene i regolamenti europei - aggiunge - Se i Fondi strutturali europei non vengono spesi entro scadenze fissate dall'Europa, infatti, non vanno al Nord, ma si perdono. L'Italia li perde. Tra l'altro per la Puglia non si ravvede il rischio di disimpegno di questi fondi. Semmai è stato Fitto, quando è stato presidente della Regione, che ci ha fatto perdere 80 milioni dei Fesr".