8 febbraio 2019- 14:30 Fondimpresa a Connext per formazione rendicontabile

Milano, 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Speriamo che presto la formazione digitale diventi rendicontabile. Fondimpresa vuole essere partner della digital transformation delle aziende e supportarle nei loro progetti di crescita grazie alla formazione". Lo ha dichiarato il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto, oggi a Milano aprendo il forum 'Formare X l’Innovazione, Innovare X la Formazione' in corso al MiCo nell’ambito di Connext.“Una delle sfide che Fondimpresa sta affrontando - spiega Scuotto - è quella di accompagnare le aziende aderenti nella digitalizzazione dei processi di apprendimento, favorendone il finanziamento. L’incontro di oggi vuole essere un focus per analizzare dalla prospettiva delle aziende e dalla prospettiva dei fondi interprofessionali il ruolo della formazione finanziata nella rivoluzione digitale e dell'industria 4.0".“La rivoluzione digitale - sostiene - chiede alle aziende di ripensare e innovare modelli e abitudini, in primis il modo di fare formazione. Per rispondere in modo efficace al cambiamento, è necessario concepire e utilizzare strumenti e modalità innovative che virano su modelli di apprendimento più fluidi. E, così come le imprese sono chiamate ad adattarsi e a usufruire delle nuove tecnologie, così chi eroga finanziamenti alla formazione deve consentire alle aziende di utilizzare al meglio le proprie risorse con avvisi che puntino a temi quali l’innovazione tecnologica, la competitività, l’ambiente".