FONSAI: PM TORINO CHIEDE ARCHIVIAZIONE PER LIGRESTI, GIANNINI E ALTRI 18 (2)

8 febbraio 2018- 16:46

(AdnKronos) - Quanto all'accusa di infedeltà patrimoniale contestata, tra gli altri, ai figli di Salvatore Ligresti per operazioni immobiliari con parti correlate, gran parte delle quali avvenute tra il 2002 e il 2005 il reato "appare già prescritto al momento in cui sono iniziate le indagini", rischio concreto anche per le altre operazioni successive e dunque c'è la richiesta di archiviazione. Analoghe conclusioni per intervenuta prescrizione riguardano l'ulteriore reato di falso in prospetto, relativa all'articolo 173 del Tuf, contestato sempre ai Ligresti. Per quanto riguarda la posizione di Giannini, se il pm scrive di come almeno all'inizio "vi fosse traccia di inadempimenti e ritardi" da parte della stessa autorità di controllo "ed in particolare da parte del suo presidente" anche per Giannini "deve essere presentata richiesta di archiviazione". I Ligresti e altri indagati non devono rispondere neppure di ostacolo alle funzioni di vigilanza visto che "tra l'ottobre 2010 e l'aprile 2011" l'Isvap, attraverso la propria attività ispettiva, "in concreto e di fatto esercitò funzioni di vigilanza, al cui esito vennero sollevate precise contestazioni", che di fatto hanno portato al processo torinese. Nell'ottobre 2016 il tribunale ha condannato Salvatore Ligresti a sei anni di reclusione e sua figlia Jonella a cinque anni e otto mesi per falso in bilancio e aggiotaggio informativo.