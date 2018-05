7 maggio 2018- 11:32 Food: al via Seeds&Chips, domani ospite John Kerry

Milano, 7 mag. (AdnKronos) - E' iniziato a Milano Seeds&Chips, il Summit internazionale sulla Food Innovation. E' l’acqua la protagonista del dibattito al MiCo Milano Congressi tra start up, incubatori e opinion leader provenienti da tutto il mondo. Domani, ad esempio, l'ospite di eccezione sarà l'ex Segretario di Stato americano, John Kerry, che interverrà sugli impatti del sistema alimentare sul clima globale e sulle politiche sostenibili.Oggi apre il summit Howard Schultz, presidente esecutivo di Starbucks, una delle aziende di maggior successo al mondo per fatturato e impegno in Csr. La quarta edizione del Summit rappresenta una tappa cruciale del percorso intrapreso a livello mondiale nel 2015, quando il cibo e l’ambiente sono diventati protagonisti del dibattito sul futuro: da Expo fino all’accordo sul clima di Parigi. Seeds&Chips vuole continuare a mantenere Milano e l’Italia al centro del dibattito a livello internazionale anche su questi importanti temi.Dopo la passata edizione, che ha visto la partecipazione sul palco di un ospite d’eccezione come Barack Obama, Seeds&Chips 2018 si svolgerà con le partnership di Fiera Milano e Tuttofood, oltre che di Intesa Sanpaolo e Bayer Crop Science e Kpmg.