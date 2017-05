FOOD: ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO ARRIVA A BERGAMO

23 maggio 2017- 15:53

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Arancine, panelle, sarde a beccafico, cassatine e cannoli arrivano a Bergamo, con l'Antica Focacceria San Francesco. La sede sarà nei nuovi spazi di Oriocenter, alle porte di Bergamo: con questa nuova apertura, lo storico locale palermitano fondato nel 1834 arriva a sette punti vendita in Italia, dopo Palermo, Milano e Roma.Quattro anni fa, Antica Focacceria San Francesco è entrata a far parte del Gruppo Feltrinelli e lo scorso anno, a novembre, il Gruppo Feltrinelli ha stretto una partnership strategica con Cir Food per lo sviluppo di RED (Read.Eat.Dream), l’innovativo modello di store esperienziale che coniuga offerta editoriale, intrattenimento e ristorazione, e Antica Focacceria San Francesco. Dalla partnership è nata la joint venture FcRetail, impegnata nella strategia di sviluppo diretto dei brand Red e Antica Focacceria San Francesco."L’apertura di Antica Focacceria San Francesco nei nuovi spazi di Oriocenter rappresenta per noi una tappa importante nello sviluppo del nostro marchio", afferma dichiara Claudio Baitelli, direttore generale di Fc Reail. "Oriocenter si conferma con questa estensione una delle realtà più vive e dinamiche dello shopping. Prosegue il nostro percorso di diffusione e promozione della cultura della cucina siciliana, fatta di storia e di passione", conclude Baitelli.