6 marzo 2019- 10:47 Food: arriva Fooxeat per confrontare le app del delivery e risparmiare

Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Si chiama Fooxeat ed è italiana la prima app in Europa che aggrega le principali food delivery operative sul territorio - JustEat, Glovo e Deliveroo - mettendo a confronto prezzi, promozioni e tempi di consegna. L'app, che stimola la competizione delle piattaforme che consegnano piatti e bowl a domicilio, parte su Milano, con oltre 3mila ristoranti, inclusi quelli che gestiscono autonomamente la consegna a domicilio con un proprio software gestionale e una propria flotta di rider. Entro la fine del mese, Fooxeat arriverà anche a Torino, Roma e Bologna. Successivamente muoverà su Napoli e Firenze, per arrivare entro il 2020 a Londra, piazza da oltre un milione di ordini ogni mese."L’app nasce per migliorare l'esperienza d'acquisto dell'utente che usa il food delivery", spiega Giuseppe Bianchimani, fodatore di Fooxeat insieme a Pierluigi Abenante. Così, non dovrà scaricare una moltitudine di app o aprire diversi siti web per confrontare le promozioni perché queste, su Fooxeat, sono aggiornate in tempo reale. "In sostanza, da una sola app è possibile risparmiare fino al 50% sull'ordine. Abbiamo scelto di partire con Milano perché da sola rappresenta più del 60% del mercato del food delivery in Italia", dice ancora. Dal momento del rilascio dell’app nelle scorse settimane, i fondatori hanno riscontrato segnali incoraggianti: il 30% di chi ha scaricato l’app l’ha già utilizzata più di una volta. Inquadrata come start-up innovativa, FooxEat ha raccolto 120mila euro e ha aperto da poco un nuovo fundraising per espandersi in altre città italiane e in altri Paesi. "L’app è studiata per fornire un servizio utile non solo all’utente finale ma - aggiunge Bianchimani - anche ai ristoranti strutturati con una propria flotta di delivery, ai quali viene data la possibilità di essere aggregati in un unico luogo e di mantenere il controllo sui dati di ordinazione, risolvendo così uno degli aspetti più delicati e controversi del food delivery emerso negli ultimi mesi".