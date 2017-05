FOOD: CATTANEO, OBAMA SIA NOSTRO ALLEATO CONTRO SPRECHI ALIMENTARI

9 maggio 2017- 15:14

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - "Vogliamo far passare l’idea che il cibo è un diritto fondamentale e che il primo modo per concretizzare questo diritto è abbattere gli sprechi alimentari. Avere Obama come alleato in questa partita è certamente di grande importanza". Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, intervenuto oggi a Seeds&Chips in occasione del summit internazionale sulla food innovation a cui ha preso parte l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama."Questa - spiega Cattaneo - non è una partita locale ma una partita globale e ha bisogno di alleati del peso della leadership di Obama. Il fatto che abbia scelto Milano e la Lombardia per il suo primo discorso pubblico dopo l’addio alla casa Bianca è certamente un fatto di grande valore e prestigio e che sottolinea e conferma il ruolo di riferimento mondiale che, soprattutto dopo Expo 2015, il nostro territorio riveste per l’alimentazione". Cattaneo ha quindi ricordato la necessità di promuovere e valorizzare la legge lombarda sul diritto al cibo approvata nel novembre del 2015. La legge si pone l'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari del 50% entro il 2025 garantendo una redistribuzione delle eccedenze alimentari ai bisognosi e può essere un valido strumento ed esempio da estendere su scala internazionale.