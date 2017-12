FOOD: EXPORT AGROALIMENTARE DA LOMBARDIA SUPERA 5 MLD IN NOVE MESI, è RECORD

13 dicembre 2017- 11:02

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Record storico per l’export agroalimentare lombardo nel mondo, che supera a settembre per la prima volta i 5 miliardi di euro, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale sui dati Istat relativi al commercio estero nei primi nove mesi del 2017. Oltre i due terzi delle esportazioni (71%) interessano i Paesi dell’Europa con un aumento del 9% rispetto al 2016. L’agroalimentare lombardo cresce però su tutti i principali mercati dell’America Settentrionale (+14%), di quella Centro-Meridionale (+27%), dell'Oceania (+7%) e fino al boom dell’Asia (+70%) dove le esportazioni verso il Giappone sono passate da quasi 196 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2016 agli oltre 451 milioni di euro nello stesso periodo di quest’anno. Gli Stati Uniti nei primi nove mesi di quest’anno hanno importato dalla Lombardia più di 407 milioni di euro di prodotti alimentari e la Russia 67 milioni di euro di prodotti (+50%), nonostante l’embargo ancora in vigore. "L’export è una carta fondamentale per agganciare la ripresa e il settore agroalimentare è il primo biglietto da visita del nostro Made in Italy che quest’anno supererà la soglia record di 40 miliardi di euro", spiega Ettore Prandini, presidente Coldiretti Lombardia. "Perciò - dice -non possiamo trascurare le occasioni di promozione all’estero e la difesa dell’indicazione di origine in etichetta e la lotta contro i falsi, che rubano al nostro Paese 60 miliardi di euro all’anno e ci fanno perdere 300mila posti di lavoro".