14 novembre 2018 Food: Fico compie un anno e guarda all'estero, raggiunge 50 mln fatturato (2)

(AdnKronos) - Con un accordo siglato tra il Fondo Parchi Agroalimentari Italiani, costituito e gestito da Prelios SGR, e Starhotels - Fico Eataly World sarà arricchito e completato da un albergo 4 stelle plus con circa 200 camere, aree di servizio, meeting e conference room. L’hotel, progettato dallo studio di architettura Iosa Ghini Associati, è pensato in un’ottica di totale ecosostenibilità e nascerà dall’attento recupero strutturale e funzionale dell’ex Mercato Florovivaistico di Bologna."A un anno dall’apertura di Fico possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dei risultati ottenuti", sottolinea Andrea Cornetti, dg di Prelios sgr, che ha istituito e gestisce il fondo Pai Parchi Agroalimentari Italiani. "La nostra soddisfazione va al di là dei risultati meramente economici: la realizzazione di questa complessa operazione ha consentito il raggiungimento di obiettivi qualitativi di estremo rilievo. Non a caso sono giunti anche riconoscimenti internazionali come il MIPIM Award 2018, “Oscar” del settore immobiliare".