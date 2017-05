FOOD: GRUPPO CAP PARTNER DI SEEDS&CHIPS A TUTTOFOOD

8 maggio 2017- 16:18

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Gruppo Cap, l'utility che gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, è partner di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, l’evento internazionale annuale che si svolge da oggi all’11 maggio a Fiera Milano Rho, in sinergia con TuttoFood. L’azienda supporta la ricerca di due startup specializzate nella tecnologia applicata alle risorse idriche, attraverso la sponsorizzazione del premio 'Seeds&Chips Visionary Award', che verrà assegnato l’11 maggio.Gruppo Cap è partner del progetto 'I grandi per i piccoli', un modo per comunicare l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nel sostegno alle giovani realtà imprenditoriali, offrendo a due startup, Water Wells e Watly, la partecipazione alla manifestazione. “L’acqua non è solo un bene comune, ma un driver di innovazione, in grado di plasmare e valorizzare il sistema urbanistico delle grandi città e orientare consumi e dinamiche ambientali", afferma Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap. "Siamo di fronte a una vera e propria Waterevolution, sempre più connessa a sofisticate applicazioni e a processi di conversione secondo il concetto di economia circolare. Ecco perché è importante fare sistema e unirsi a un network come Seed&Chips per sostenere i progetti più innovativi legati alle sfide dello sviluppo sostenibile nel settore idrico e alimentare”.