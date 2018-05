7 maggio 2018- 16:11 Food: Intesa Sp partecipa a Seeds&Chips, in campo per economia circolare

Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo partecipa anche quest’anno a Seeds&Chips, la manifestazione internazionale dedicata alle innovazioni in campo agroalimentare. La presenza del gruppo rientra nell’ambito della Milano Food City e fa parte di una più ampia serie d’iniziative del piano d’impresa 2018-2021 volta a incidere in maniera positiva sulle dinamiche inclusive dell’economia del Paese. L’edizione 2018 di Seeds&Chips prevede un ciclo di conferenze sui temi più attuali, con particolare focus sulle risorse idriche dal titolo “Water First!”.Nell’ambito di Seeds&Chips, Intesa Sanpaolo parteciperà alla manifestazione con due momenti dedicati alla promozione dei principi della Circular Economy: il primo è in calendario mercoledì 9 con una nuova edizione della StartUp Initiative, il programma di accelerazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che seleziona le migliori realtà per prepararle al confronto con il mercato le aiuta a entrare in contatto con potenziali investitori e partner industriali. In questa occasione la StartUp Initiative sarà dedicata al settore FoodTech. Alla migliore startup andrà il riconoscimento Intesa Sanpaolo Circular Economy Award che garantisce l'accesso al programma Emerging Innovators della Ellen MacArthur Foundation.