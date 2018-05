7 maggio 2018- 16:11 Food: Intesa Sp partecipa a Seeds&Chips, in campo per economia circolare (2)

(AdnKronos) - Le startup che parteciperanno sono Bentur, azienda della provincia di Pordenone che ha realizzato Spirugrow, un elettrodomestico di design per la coltivazione di alghe (nello specifico la Spirulina); Crické, startup londinese che produce e commercializza prodotti alimentari a base di insetti; la genovese Cynomys che presenta “Plinio, lo Stable Kit”, dispositivo che permette di controllare da smartphone o Pc i parametri ambientali delle stalle; Idroplan, startup che grazie ad un sistema di sensori intelligenti per la gestione dell’irrigazione agricola consente di risparmiare fino al 30% di acqua; Live Better, azienda di Monza che commercializza Chokkino, una bevanda naturale a base di cacao in polvere e acqua; Mangrove (Brescia), piattaforma tecnologica per costruire fattorie su terreni non produttivi; XFarm, piattaforma che aiuta gli agricoltori a gestire le proprie aziende migliorando la gestione dei dati.Il secondo evento targato Intesa Sanpaolo si terrà il 10 maggio ed è una tavola rotonda dal titolo 'Sustainability as Survival: Solutions in Circular Economy'. Nel corso dell’incontro saranno esplorati i diversi modi per implementare le soluzioni dell’economia circolare a livello globale e si guarderà alla miriade di benefici derivanti da questo modello di trasformazione. All’incontro parteciperanno tra gli altri, Massimiano Tellini, responsabile Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Clementine Schouteden, Project Manager della Fondazione Ellen MacArthur.