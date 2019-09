16 settembre 2019- 19:57 Food: nuovi uffici Sperlari in Piazza Duomo per rilancio internazionale

Milano, 16 set. (AdnKronos) - Sperlari inaugura nuovi uffici in Piazza Duomo a Milano, e punta sul rilancio internazionale. L'azienda cremonese dell'industria dolciaria fondata 183 anni fa farà leva sul Made in Italy dal capoluogo lombardo e la nuova sede sarà la vetrina della strategia focalizzata sui mercati esteri. La nuova sede è un’occasione per ridisegnare lo stile di lavoro di Sperlari in modo unico ed innovativo: gli spazi, aperti e luminosi, sono stati progettati dalla società di progettazione architettonica 'Il Prisma'. "Lo sbarco nel cuore di Milano rappresenta un passo importante nel nostro progetto di rilancio di Sperlari in Italia e nel mondo", ha detto Piergiorgio Burei, ceo di Sperlari. "Abbiamo disegnato e realizzato gli uffici dove ci piacerebbe lavorare: aperti, luminosi, funzionali ma anche ricchi di aree accoglienti per stare e lavorare insieme. Il tutto con un’impronta unica di Sperlari: il rosso Sperlari, il legame con Cremona, i nostri prodotti e la storia di 183 anni di questa Azienda. La scelta di Milano rafforza naturalmente la proiezione internazionale di Sperlari e la nostra determinazione nel continuare a crescere nei mercati di tutto il mondo". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite dell'inaugurazione, si è detto "certo che nella nostra città Sperlari troverà stimolanti suggestioni e utili suggerimenti per presentarsi con rinnovato entusiasmo sul mercato internazionale".