27 aprile 2018- 21:21 Food: per Gambero rosso ricavi stabili a 15,6 mln nel 2017, utile +86%

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Gambero rosso in crescita nel 2017 per quanto riguarda margini e utili. Il risultato netto della holding del gruppo del settore wine travel food è stato di 1,1 mln (+86%), anche per la riduzione di oneri non ricorrenti. L'ebitda è cresciuto del 6% a 3,6 mln. I ricavi netti ammontano a 15,6 milioni di euro e sono in linea con 2016.I ricavi mostrano un andamento crescente nel segmento degli eventi internazionali food & wine (+4%), e in quello della pubblicità televisiva (+9%); significativa la crescita anche della pubblicità sui media cartacei (+4%) e dell’area formazione (+5%). È proseguito il calo delle vendite in edicola e libreria. L’Ebitda consolidato corrisponde al 21,8% del fatturato (21,1% nel 2016) "confermando l’elevata redditività aziendale, a parere del management superiore a quella di settore".