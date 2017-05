FOOD: SEEDS&CHIPS, SUL PODIO 13 STARTUP AL TOP NELL'INNOVAZIONE

12 maggio 2017- 17:49

Milano, 12 mag. - (AdnKronos) - Progetti italiani e internazionali che rappresentano il meglio dell’innovazione di oggi nel food. Sono 13 gli Awards consegnati alle startup più innovative a livello globale nel settore food e ag tech al termine dell'edizione 2017 di Seeds&Chips. Dodici startup hanno ricevuto il riconoscimento dalla propria azienda “sponsor” che ha contribuito a sostenere e promuoverne il progetto. Al vincitore del Nextfood Award by Image Line il riconoscimento da parte degli ideatori del contest, capofila del network che riconoscerà il premio. I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da membri di Seeds&Chips, dalle aziende, e dal Cnr come consulente scientifico. Per “Seeds&Chips Visionary Award” ha vinto Ingredient Optimized by Plasma Nutrition (Usa), premiati da Alessandro Russo, Presidente Gruppo Cap. Plasma Nutrition sta trasformando le prestazioni di polveri proteiche attraverso uno speciale ingrediente in attesa di brevetto: un processo di ottimizzazione per aumentare la sostenibilità e migliorare la salute. Il premio “best disruptive startup” é andato a Food Pairing and Tailor Made (Belgio) premiati da Marcello Pincelli, Italy General Manager, PepsiCo: Foodpairing è un’azienda di automazione specializzata nel settore delle ricerche di mercato, che identifica le combinazioni di sapori del futuro, attraverso la combinazione di intuizioni scientifiche e dati sui consumi.