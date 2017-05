FOOD: SEEDS&CHIPS, SUL PODIO 13 STARTUP AL TOP NELL'INNOVAZIONE (2)

12 maggio 2017- 17:49

(AdnKronos) - Quindi il premio “Future Food Award” è stato vinto da Flatev (Svizzera), premiato da Fabio Ziemssen, Head of Food Innovation and Foodtech, Metro Group: Flatev Artisanal Bakery e Flatev Dough sono sistemi di cottura personalizzati (Pbs). Il sistema di cottura chiuso provvede alla preparazione di singoli porzioni di tortillas fresche, rotis, flatbreads, biscotti e molto altro. Il consumatore deve solo aprire un contenitore di pasta monouso riciclabile nella Flatev Artisanal Bakery, selezionare le impostazioni desiderate e godere di una deliziosa e fresca delizia in pochi secondi. The Vegetarian Butcher (Italia), ha vinto invece il premio “Best Food Experience” assegnato da Niccolo Longoni, Innovation Manager di Just Eat. Entro il 2022, il valore del mercato dei prodotti sostitutivi della carne sarà di circa 6 miliardi di dollari. Dopo una ricerca di dieci anni, The Vegetarian Butcher, ispirata dal fondatore Jaap, ha sviluppato e trovato innovativi sostituti di carne con un’ottima consistenza e texture. Obiettivo è che gli amanti della carne sperimentino e apprezzino anche i prodotti sostitutivi, e che gli animali siano rsparmiati. Facendo ciò si punta anche a ridurre l'impronta di anidride carbonica causata dall’allevamento intensivo. Il premio “Eat Healthy - best health and diet solutions” é andato a Indi (Israele), premiato da Gabriella Bartoccelli, Responsabile comunicazione e relazioni esterne, Camst. Indi è la prima formula al mondo di non-soia non a base di latte, sviluppata da una squadra di esperti nutrizionali infantili con oltre 60 anni di esperienza. Prodotto sia in polvere che in forme liquide, Indi è una soluzione completa per i neonati allergici, sensibili e vegani (0-36m). La formula è vegetale al 100% (2 composizioni vegetali), senza ormoni, senza Ogm, senza antibiotici, con un gusto ottimo e a prezzo competitivo. Indi è stato approvato dal Ministero della Salute israeliano, approvato dai principali esperti medici nutrizionali per l'alimentazione infantile, in quanto conforme alle rigorose norme internazionali per la nutrizione infantile. La formula è brevettata in 85 paesi in tutto il mondo.