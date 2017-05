FOOD: SEEDS&CHIPS, SUL PODIO 13 STARTUP AL TOP NELL'INNOVAZIONE (3)

12 maggio 2017- 17:49

(AdnKronos) - A vincere il premio “Best Morning Solution” é stata l'americana Rise Products, premiato da Franck Bocquet, direttore generale Délifrance Italia. Rise è una start up green verde che ricicla le rimanenze di orzo dei piccoli birrifici trasformandole in farina per prodotti da forno, producendo una farina sostenibile, organica, altamente proteica, nutriente e poco costosa, con una vasta gamma di utilizzi, dai biscotti alla pasta. Premio “Incredible Growth - Fastest Growing startup” é un'altra americana, Blue Cart, premiati da Francesco Spadaro e Giovanni Rebay, Partner di Kpmg. BlueCart è una piattaforma mobile SaaS di approvvigionamento chiavi in mano che collega gli acquirenti all'ingrosso con la loro rete esclusiva di fornitori nel settore dell'hospitality. Ogni giorno, gli acquirenti all'ingrosso, i ristoranti, gli alberghi, ecc trascorrono ore, mandando ordini a ciascuno dei loro fornitori tramite e-mail o messaggi di testo. BlueCart consente di comunicare questi ordini con un semplice clic sul cellulare. I distributori ricevono quindi tutti gli ordini su un’unica piattaforma senza la necessità di immettere dati manuali. Questa organizzazione digitale del lavoro garantisce trasparenza, efficienza e affidabilità nel processo di approvvigionamento all'ingrosso. Alla greca Agrologies il premio “Farming of Tomorrow - Best innovation in farming”. I prodotti e servizi di Agrologies offrono soluzioni per il settore agricolo. Agrologies ha sviluppato una piattaforma di irrigazione automatica che combina un dispositivo basato su Internet of Things, il Cloud e una app per consentire agli agricoltori di pianificare l'irrigazione delle loro colture a seconda delle condizioni meteorologiche. Inoltre, in occasione di Seeds&Chips, growITup in partnership con New Holland Agriculture apre la #CallForGrowth sul Precision Farming: una chiamata per tutte le startup e PMI italiane impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative nella catena del valore dell’agro-alimentare. Per aderire alla call, startup e PMI devono avere attività rilevanti in Italia e presentare la loro candidatura entro il 6 giugno sul sito www.growITup.it.