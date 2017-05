FOOD: SEEDS&CHIPS, SUL PODIO 13 STARTUP AL TOP NELL'INNOVAZIONE (4)

12 maggio 2017- 17:49

(AdnKronos) - Il premio “Smarter Retail experience” é andato a Coffee Hat (Italia), premiati da Federica Palermini - Head of Brand&Communication and Digital Innovation, Carrefour. Coffee Hat nasce per distribuire le migliori specialità di caffè con caratteristiche innovative. La capsula di Coffee Hat rappresenta la sintesi tra eccellenza degli aromi, genuinità e tracciabilità dei chicchi di caffè. Il “Best vertical farming innovation” é andato poi a Robonica (Italia), premiati da Association for Vertical Farming (Avf).Linfa è la serra domestica intelligente dal bellissimo design realizzata da Robonica, che può incidere fortemente sulle abitudini delle persone. Permette infatti di far crescere ogni tipo di vegetale, come erbe aromatiche, peperoncino o insalata, pronti da mangiare in soli 5 giorni. Linfa è un sistema di coltura idroponica che prevede l’illuminazione a luce LED in sostituzione della luce naturale, dove il micro ambiente ricreato è totalmente controllato. Per il premio “Best smart city vision” sul podio é salita AeroFarms (Usa) premiati da Ingegner Marco Moretti, A2A. AeroFarms produce ortaggi a foglia e erbe aromatiche senza luce solare, terreno o pesticidi. I raccolti ottengono la quantità perfetta di umidità e sostanze nutritive direttamente sulle loro radici in un ambiente completamente controllato. Grazie ad una tecnologia brevettata, AeroFarms è in grado di portare l'agricoltura verticale al coperto ad un nuovo livello di precisione e produttività con un minimo impatto ambientale e senza rischi.