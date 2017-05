FOOD: SEEDS&CHIPS, SUL PODIO 13 STARTUP AL TOP NELL'INNOVAZIONE (5)

12 maggio 2017- 17:49

(AdnKronos) - “Nextfood award by image line” é stato vinto da Seamore Food, premiati da Roberto Ghioni, Socio e Graphic Designer, 63De-Sign e Paolo Rumi, Direttore Creativo, 63De-Sign. Con il loro prodotto - I Sea pasta, tagliatelle 100% vegetali da alghe -, si è distinta tra tutti i partecipanti a questa prima edizione internazionale sul tema Food Innovation, le innovazioni dal campo al piatto, tenuto in concomitanza di Seeds&Chips e rivolto a tutte le start up che si misurano in questo ambito con almeno un prodotto a proprio marchio. Infine il premio “Best solution for a better world” vinto da Impact Vision (Uk) premiati da Hugo Doyle, Head of International Public Affairs, Intesa Sanpaolo. La missione di Impact Vision è costruire un sistema alimentare globale più trasparente e sicuro, utilizzando la tecnologia iperspettrale. La piattaforma software di ImpactVision fornisce informazioni rapide e non invasive sulla qualità e le caratteristiche dei diversi alimenti, utilizzando il riconoscimento delle immagini e l'apprendimento predittivo. Con Impact Vision, basta una foto di un prodotto alimentare per comprendere i contenuti nutrizionali, i livelli di freschezza e il contenuto in proteine, grassi, zuccheri o umidità. Un’innovativa soluzione per ridurre gli scarti, aumentando qualità e sicurezza.