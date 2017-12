FOOD: VENERDì SBARCA A MILANO 'ECCELLENZE CAMPANE'

13 dicembre 2017- 13:45

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Le 'Eccellenze Campane' arrivano in Brera, nel cuore di Milano. Venerdì, lo store dove si potranno comprare, gustare e vedere realizzati i principali prodotti Made in Campania, sarà aperto al pubblico in via Cusani 1. La 'creatura' di Paolo Scudieri, presidente di Eccellenze Campane e già patron del Gruppo Adler, ha aperto anche a Londra, dopo Napoli, e a Milano intende promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio campano in un’ottica di filiera corta, concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Nello spazio di 800 metri quadri, quindi, largo alla classica pizza napoletana, alla vera mozzarella di bufala D.O.P. prodotta in loco, alla pasta trafilata e alle sfogliatelle calde. "Milano è la capitale europea del cibo e una vetrina internazionale", spiega Scudieri. "Abbiamo ritenuto indispensabile aprire un’altra sede qui. Il nostro è un progetto a tutto tondo, un esperimento di successo che lega il concetto di punto vendita a quello di luogo di aggregazione in cui degustare prodotti tipici, certificati e selezionati del territorio campano".