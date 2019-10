29 ottobre 2019- 20:08 Forbes: Del Vecchio Paperone italiano, sale al 39mo posto e supera Ferrero

New York, 29 ott. (Adnkronos) - Leonardo Del Vecchio, con un patrimonio stimato a 24,2 miliardi di dollari, è il Paperone d'Italia e il numero 39 a livello mondiale. Nel 2018 era cinquantesimo a livello mondiale con un patrimonio stimato in 19,8 mld di dollari. Il patron del gruppo Luxottica supera Giovanni Ferrero, il re della Nutella, che ha un patrimonio stimato in 21,9 miliardi di dollari e che a livello globale si colloca al 46esimo posto dal 39esimo posto del 2018 (il suo patrimonio era stimato in 22,4 mld nel 2018). E' quanto emerge dalla classifica Forbes. In cima alla classifica dei Paperoni mondiali si collocano suo podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos (110 mld di dollari contro 131 mld di dollari nel 2018), il fondatore di Microsoft Bill Gates (106,4 mld di dollari contro 96,5 mld di dollari) e il patron di Lvmh, il francese Bernard Arnault con un patrimonio stimato in 101,2 mld di dollari (nel 2018 con 76 mld di dollari era quarto).