FORMAZIONE: DONAZZAN, VENETO ESEMPIO VIRTUOSO PER GESTIONE FONDI UE

16 maggio 2017- 16:52

Venezia, 16 mag.(AdnKronos) - "La formazione professionale del Veneto è oggettivamente riconosciuta come il miglior sistema di incremento della competitività delle persone e delle aziende, per il conseguimento del titolo di studio tramite qualifiche e in questi anni non ha tralasciato di occuparsi delle priorità in una situazione di crisi economica che ha cambiato i fabbisogni del nostro sistema produttivo". Lo sottolinea, l'assessore regionale dalla formazione, Elena Donazzan."Tutto questo sempre gestito con una virtuosa amministrazione e il mio grazie va alle strutture regionali, dirigenti, funzionari e dipendenti che hanno fatto diventare la Regione del Veneto un luogo di riferimento per la gestione dei fondi comunitari, in un quadro che vede l'Italia ai vertici per risorse ottenute dall'Unione europea e all'ottavo peggior piazzamento per l'utilizzo delle stesse. Il Veneto della formazione pertanto emerge come autentica eccellenza nazionale", spiega l'assessore regionale al lavoro, commentando un recente servizio del programma televisivo "Le Iene" molto critico nei confronti dell’utilizzo e della gestione dei fondi comunitari in Italia e che cita positivamente soltanto due casi nel nostro Paese, tra cui la formazione del Veneto.Il servizio dura poco più di 8 minuti e dal minuto 3’20’’ viene elogiata la formazione del Veneto dove si formano 275 mila persone.