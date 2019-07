3 luglio 2019- 11:59 Formazione: Donazzan, 'Veneto medaglia d'oro degli Its Academy Turismo'

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Con 89 neo-diplomati nelle sedi di Jesolo, Bardolino e Asiago l’Its Academy Turismo Veneto si è qualificato anche quest’anno ai vertici della classifica nazionale di Indire (l’Istituto nazionale di ricerca del Ministero per l’Istruzione) per qualità formativa e inserimento occupazionale. La graduatoria di Indire ha assegnato alla Fondazione Its -Academy Turismo del Veneto un indicatore di efficacia del 96,24 per cento, maggior valore in assoluto tra gli istituti dell’area. Ad un anno dal termine del biennio, composto dal 50 per cento di ore di attività didattiche (lezioni in aula, laboratori, project work) e per il restante 50 per cento di ore di stage, oltre il 90 per cento dei diplomati veneti trova lavoro in un’area coerente con il percorso concluso.A bilancio della consegna dei diplomi ai super-tecnici in Hospitality Management l’assessore regionale alla formazione del Veneto, Elena Donazzan, sottolinea i risultati di questo indirizzo formativo alternativo alla laurea e il ruolo delle Fondazioni venete ITS-Academy “che, per volontà della Regione – ricorda l’assessore - sono tutte presiedute da un imprenditore del settore di riferimento. Una scelta che si sta dimostrando strategica e lungimirante, perché l’alta formazione specialistica deve poter contare sul convincimento e sul sostegno degli imprenditori per essere adeguata alle esigenze del mercato e in linea con la vocazione produttiva dei territori”.Tre i differenti percorsi attivati dall’Its -Academy Turismo Veneto nelle quattro sedi venete: il corso di Hospitality Management a Jesolo, Bardolino e Asiago, quello di Tourism 4.0 nella sede di Jesolo ed il percorso di Restaurant Business Management nella sede di Treviso. Il prossimo anno saranno 143 gli allievi che conseguiranno i diplomi di ‘supertecnici’ del turismo nella gestione di imprese, strutture e servizi.