24 aprile 2018- 17:59 Formazione: Donazzan(Veneto), nuovi target, canali integrati e poli specializzazione (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La recente legge regionale sul sistema educativo (Lr 8/2017) consentirà per la prima volta ai ragazzi iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di arrivare direttamente alla formazione terziaria degli ITS Academy, i percorsi biennali di alta formazione che formano i super-tecnici del futuro e che vedono la Regione Veneto ai vertici della classifica nazionale. “La prospettiva della verticalizzazione dei percorsi, cioè di creare canali formativi integrati con uno o due anni in più di frequenza – ha anticipato l’assessore – è una delle strategie per aggiornare e potenziare il nostro sistema formativo professionale. La scorsa settimana la Giunta regionale ha già approvato un provvedimento che darà il via alla costituzione dei Poli tecnico professionali e ai primi corsi di specializzazione tecnica (il cosiddetto quinto anno) che partiranno con il prossimo autunno. E’ una novità impegnativa, che richiederà sinergie ed alleanze, ma rappresenta una via obbligata per investire sull’alta formazione e rispondere alle richieste di un mondo del lavoro che esige giovani sempre più preparati e con competenze sempre più specializzate e al tempo stesso flessibili”.