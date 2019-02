22 febbraio 2019- 20:11 Formigoni: Cl, 'soffriamo con lui, solo Dio può vedere il cuore dell’uomo'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme', san Paolo. In questo momento soffriamo insieme a Roberto Formigoni, nella consapevolezza che solo Dio può ultimamente e veramente vedere il cuore dell’uomo e può rispondere al bisogno di misericordia che tutti abbiamo. Lo accompagniamo con la preghiera in questa circostanza per lui così drammatica, che viviamo come un potente richiamo alla conversione di ciascuno di noi". Lo si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa di Comunione e Liberazione, in merito alla condanna in Cassazione dell'ex presidente della Regione Lombardia."Nessuna prova -continua la nota- può cancellare la compagnia che Cristo fa alla nostra vita, consentendoci di ricominciare sempre, nell’umile certezza che tutto collabora misteriosamente al bene: questo è ciò che domandiamo al Padre per Roberto e per noi".