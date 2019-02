21 febbraio 2019- 22:07 Formigoni: Fontana, 'amareggiato e dispiaciuto per lui'

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Sono amareggiato e dispiaciuto per Roberto Formigoni che per 18 anni ha contribuito a sviluppare un incontestabile serie di importanti primati in Lombardia. Non limitiamoci a giudicarlo solo per questa sentenza". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la condanna in Cassazione dell'ex governatore lombardo per la vicenda Maugeri.