22 febbraio 2019- 19:46 Formigoni: Fontana, 'nostra sanità eccellente, da Sala giudizi superficiali'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Credo che il sindaco di Milano Giuseppe Sala abbia colto l'essenza della questione: la sanità lombarda è di qualità, anzi, aggiungo io, eccellente. Nonostante ciò, il sistema è sempre sotto esame: apportiamo aggiustamenti, a volte correzioni di rotta, come è ovvio in un settore della vita amministrativa che offre Welfare di qualità a 10 milioni di lombardi e a 2 milioni di cittadini di altre regioni. Una gestione complessa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica ad alcune dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, secondo il quale le regole che governano le scelte nella sanità non sono cambiate dai tempi di Roberto Formigoni. "C'è da dire -aggiunge Fontana- che ultimamente il sindaco di Milano è ossessionato dal fatto di voler intervenire su tutto e su tutti e azzarda giudizi su temi che conosce solo superficialmente. Al contrario, da oggi, lo considero un esperto di 'manuale Cencelli', considerate le certezze con cui ne parla".