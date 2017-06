FORNO D'ASOLO: DI TANNO CON BPER E UBI PER FINANZIAMENTO

13 giugno 2017- 16:52

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati ha assistito Bper Banca SpA ed Ubi Banca SpA, quali mandated lead arranger, nella concessione a Forno d’Asolo SpA di un finanziamento in pool a sostegno delle proprie esigenze finanziarie. Forno d’Asolo, con sede a Treviso, dal 1985 produce e commercializza specialità alimentari dolci e salate da forno surgelate per i migliori professionisti della caffetteria e della ristorazione in tutto il mondo. Il pool di banche è stato assistito dallo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati, con il team composto dal Partner Marco Carbonara e da Domenico Patruno, mentre Forno d’Asolo è stata assistita dallo Studio legale Hogan Lovells, con il team composto dal Partner Carlo Massini e da Alberto Nurzia.Lo Studio Di Tanno e Associati, che le maggiori pubblicazioni nazionali e internazionali in ambito legale collocano al Top del settore Tax in Italia, offre un servizio integrato di consulenza tributaria, che coniuga la massima expertise sulla fiscalità con competenze specifiche nei diritti societario e finanziario, nonché di consulenza legale, in particolare per quanto riguarda M&A, Private Equity, Banking e Finance, e Restructuring.