FRANCIA, 50MILA POLIZIOTTI E GENDARMI MOBILITATI PER IL VOTO

7 maggio 2017- 11:21

Parigi, 7 mag. (AdnKronos) - "Condizioni di sicurezza massime" per il voto in Francia , dove gli aventi diritto scelgono il loro futuro presidente tra i due candidati rimasti in lizza, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Oltre 50mila agenti di polizia e gendarmi sono mobilitati per garantire il normale svolgimento del voto nei seggi. Come nel caso del primo turno di questo scrutinio, 7mila militari dell''Operazione Sentinelle' e poliziotti municipali sono chiamati come rinforzi per garantire la sicurezza in tutto il Paese.