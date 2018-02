FRANCIA: A DICEMBRE PRODUZIONE INDUSTRIALE +0,5% SU MESE

9 febbraio 2018- 10:33

Parigi, 9 feb. (AdnKronos) - A dicembre la produzione industriale in Francia ha registrato una progressione dello 0,5% rispetto al mese precedente, in accelerazione dopo il -0,3% di novembre. Lo rende noto l'Insee, l'istituto di statistica francese. La produzione manifatturiera in Francia, a dicembre, ha registrato un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente (-0,8% a novembre).Nel quarto trimestre la produzione industriale in Francia ha registrato una crescita del 2,2% rispetto al trimestre precedente. La produzione manifatturiera una progressione del 2,5%.