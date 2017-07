FRANCIA: A LUGLIO STABILE A 109 PUNTI FIDUCIA SETTORE MANIFATTURIERO

25 luglio 2017- 11:21

Roma, 25 lug. (AdnKronos/dpa) - Fiducia stabile a giugno per il settore manifatturiero in Francia. Secondo i dati diffusi oggi dall'istituto di statistica Insee, l'indice si è attestato a 109 punti. Per il terzo mese consecutivo, inoltre, l'indice complessivo di fiducia delle imprese sale a 108 punti dai 107 di giugno. Un dato, questo, ai massimi da sei anni.