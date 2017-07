FRANCIA: A MAGGIO ACCELERA PRODUZIONE INDUSTRIA, +1,9% SU MESE

7 luglio 2017- 09:19

Roma, 7 lug. (AdnKronos/dpa) - Colpo d'acceleratore per l'industria francese a maggio. Secondo i dati diffusi oggi dall'istituto di statistica Insee, la produzione industriale ha fatto registrare un rialzo superiore alle previsioni con un incremento dell'1,9% che si confronta con la flessione dello 0,6% del precedente mese di aprile. Le stime indicavano per maggio un recupero dello 0,6%.La produzione manifatturiera è cresciuta del 2% rispetto al calo dell'1,3% di aprile, trainata principalmente da una crescita del 7,4% degli equipaggiamenti per trasporti e del 2% nei macchinari. In flessione, invece, le costruzioni che segnano un calo dell'1,3% rispetto all'aumento del 3,5% di aprile. Nei tre mesi fino a maggio, la produzione industriale è cresciuta dell'1,4% e quella del settore manifatturiero dell'1,9%.