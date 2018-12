11 dicembre 2018- 23:34 Francia: attacco Strasburgo, tra 'gilets gialli' prime voci di complotto

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - C'è già aria di polemica in Francia. Dopo la sparatoria di Strasburgo, riferisce l'edizione francese dell'Huffington Post, alcuni membri dei 'Gilets Jaune' su Facebook hanno espresso "scetticismo" e parlano di strane coincidenze tra l'attacco e il discorso del presidente della Repubblica Emmanuel Macron ieri. Qualche minuto dopo l'annucio della sparatoria a Strasburgo, riferisce il quotidiano online, "alcuni membri dei gilets jaunes hanno espresso scetticismo sulle pagine Facebook del movimento, ancora prima di conoscere il nome del sospetto e le sue intenzioni alcuni ipotizzano che il Governo cerchi di distogliere l'attenzione" dalle proteste di questi giorni. Sul quotidiano online si parla addirittura di una foto in cui sarebbe stata modificata l'ora del tweet della Prefettura del Bas-Rhin per suggerire qualche teoria del complotto.Come hanno evidenziato da alcuni giornalisti su twitter "numerosi messaggi si propagano sulle pagine Facebook del movimento: 'Macron e il governo hanno fatto apposta a fare un attentato per instaurare lo stato di emergenza per impedire ai gilets gialli di fare la rivoluzione', scrive un utente su internet che aggiunge: 'Sappiamo tutti che il governo si organizza in questo modo'".