FRANCIA: BDF, IN 2° TRIM. PIL IN CRESCITA DELLO 0,5%

9 maggio 2017- 10:04

Roma, 9 mag. (AdnKronos/dpa) - Crescita più sostenuta in vista per l'economia francese nel secondo trimestre dell'anno. Il pil dovrebbe, infatti, registrare un aumento dello 0,5% rispetto allo 0,3% del primo trimestre del 2017. E' questa la previsione contenuta in un rapporto pubblicato dalla Banca di Francia.Intanto, l'indice di fiducia del settore manifatturiero mostra un leggero incremento a 104 punti in aprile, rispetto alle previsioni che lo indicavano fermo a 103 punti: l'attesa è per una crescita della produzione industriale anche nel mese di maggio. Frena invece il settore dei servizi: ad aprile il 'sentiment' è sceso a 100 punti rispetto ai 101 del mese precedente. In calo anche l'indice di fiducia nelle costruzioni: l'indice è calato a 101 punti ad aprile rispetto ai 102 punti di marzo. E' comunque atteso un rimbalzo dell'attività nel settore nel mese di maggio.