7 gennaio 2019- 13:15 Francia: Bergamini (Fi), 'Di Maio viola carta Onu su gilet gialli, Salvini prenda distanze'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Cose da pazzi: Di Maio infrange il diritto internazionale, lo Statuto delle Nazioni Unite e decide di sostenere apertamente i gilet gialli francesi, presumibilmente in vista delle elezioni europee. Tutto questo oltre a farci fare una figura barbina a livello mondiale, mette a rischio l'Italia, gli italiani e le esportazioni italiane in Francia", che è "secondo partner commerciale italiano a livello mondiale". E' quanto denuncia in una nota della deputata di Forza Italia Deborah Bergamini."Salvini e la Lega farebbero bene a prendere le distanze da una tale affermazione del vicepremier - incalza l'azzurra - e a riconsiderare seriamente un'alleanza che espone l'Italia a danni incalcolabili".