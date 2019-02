10 febbraio 2019- 13:09 **Francia: Castaner, dopo chiarimento riprenderò a parlare con Salvini**

Parigi, 10 feb. (AdnKronos) - "Ho riposto al vicepremier Matteo Salvini in un modo fermo perché non mi possono convocare. Mi ha risposto che ci eravamo capiti male e che era un invito. Appena le discussioni diplomatiche tra i capi di Stato si saranno svolte riprenderò contatto con Matteo Salvini per lavorare insieme e per vederci". Così ai microfoni della radio 'France Inter' il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, in merito alle recenti tensioni tra Francia e Italia.