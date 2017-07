FRANCIA: CATTANEO (LOMBARDIA), COMBATTERE OGNI FORMA DI TENSIONE E ODIO

14 luglio 2017- 16:33

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "A un anno dal tragico attentato di Nizza, la festa nazionale della Francia che celebriamo oggi diventa occasione per rinnovare da parte di tutte le istituzioni, ad ogni livello, la determinazione nel combattere il terrorismo e ogni forma di tensione e di odio: in ambito europeo servono sicuramente più unità e nuove strategie e misure per garantire maggiore sicurezza, ma queste misure non devono essere una scusa per aumentare la spirale di violenza e restrizioni che è proprio quello che i terroristi vogliono generare". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, che questa sera parteciperà all’evento organizzato dal Consolato generale francese presso la Società del Giardino di Milano in via San Paolo. La cerimonia avrà inizio alle ore 19.30 e sarà aperta da un minuto di silenzio per le vittime di Nizza, con l’esecuzione degli inni nazionali europeo, italiano e francese. A seguire l’intervento del console generale di Francia Olivier Brochet e, in successione, quelli del prefetto di Milano Luciana Lamorgese, del presidente della Giunta regionale Roberto Maroni, del presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e del sindaco di Milano Giuseppe Sala.