FRANCIA: CICCHITTO, SMACCO PER SALVINI E MELONI

8 maggio 2017- 11:11

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Una sconfitta disastrosa per la Le Pen in Francia, ma ancora di più uno smacco che sfiora il ridicolo per i suoi epigoni italiani, in primo luogo Salvini e la Meloni: con chi sta il popolo?" Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Area popolare, presidente della commissione Esteri della Camera.