FRANCIA: COMI, ARIA NUOVA PER FAR RIPARTIRE UE

8 maggio 2017- 12:01

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "In Europa si respira già un'aria nuova. La vittoria di Macron è la vittoria dell'Unione, non cedere alle logiche sovraniste di Marine Le Pen è stato un grande atto di fiducia da parte dei cittadini francesi. Ora tocca all'Europa stessa non mostrarsi debole ma cercare coesione e unità d'intenti per far sì che anche gli altri Paesi capiscano che solo da qui si può ripartire". Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Fi e vicepresidente del Ppe."In primis, deve essere chiaro -aggiunge- per noi italiani: tra meno di un anno, si spera, andremo alle urne. Fondamentale sarà capire con quale sistema voteremo, ma il centrodestra deve iniziare fin da subito a costruirsi come forza moderata, che racchiuda in sé tutta l'esperienza passata e il sentimento di appartenenza all'Europa e interpreti la volontà di rinnovamento".