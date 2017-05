FRANCIA: CONFINDUSTRIA VICENZA, CON MACRON RESTA PARTNER IMPORTANTE (2)

8 maggio 2017- 11:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "E parliamo della Francia, non di una sperduta provincia di qualche migliaio di abitanti. Oltre alla vittoria di Macron, bisogna prestare un'attenzione enorme agli oltre 30% dei francesi che in questo ballottaggio hanno scelto Le Pen. È l'ennesimo, forte, segnale rivolto alla politica, un messaggio che dice: datevi una mossa a risolvere i problemi delle persone. Compresi quelli di chi fa impresa, aggiungo io”, avverte Vescovi.“Per questo motivo i temi della geopolitica internazionale saranno al centro della nostra Assemblea di quest'anno – conclude il presidente di Confindustria Vicenza – perché un'Europa concreta solo quando c'è da produrre burocrazia e un'Italia che, proprio in queste settimane, sta a discutere sulle virgole e sugli equilibri di partito quando importanti provvedimenti sulla sicurezza e sulla concorrenza sono bloccati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, rischiano di ridurre tutti i paesi di questo continente all'irrilevanza internazionale di fronte a colossi come USA, Cina, Russia e India”.