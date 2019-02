19 febbraio 2019- 19:15 Francia: Conte, 'no spazio per antisemitismo, solidarietà Italia'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "In questa Europa, e in quella che stiamo costruendo per le generazioni future, non può esserci spazio per l’antisemitismo. Combatterlo ovunque e in tutte le sue forme è nostro dovere. Alla Francia e alla comunità ebraica francese tutta la solidarietà del Governo italiano". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riguardo la vicenda delle tombe profanate in un cimitero ebraico.