8 febbraio 2019- 12:58 Francia: Corrao, 'Di Maio ha chiarito, Macron non faccia permaloso'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Macron fa il permaloso perché ha il popolo contro, gli serve un nemico per la campagna europee ed erano abituati a considerare l’Italia di Pd e FI 'il cugino scemo' da bullizzare. Non è più così. Il rispetto tra Paesi fondatori deve essere reciproco. La lettera di Luigi Di Maio a Le Monde fa chiarezza sulle buone intenzioni del Movimento 5 Stelle. I cittadini vanno ascoltati e non snobbati". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, presente all'incontro dei 5S coi gilet gialli.