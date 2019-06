6 giugno 2019- 17:13 Francia: Debat national, Lemoyne incontra connazionali a Milano

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Il Débat National varca le Alpi. Jean-Baptiste Lemoyne, il segretario di Stato presso il ministro francese dell’Europa e degli Affari esteri Jean-Yves Le Drian, oggi, nella continuità del Grande Dibattito Nazionale francese, ha incontrato i francesi residenti a Milano, protagonisti economici, associazioni e rappresentanti degli studenti, dei genitori di studenti e degli insegnanti del liceo francese. Il segretario di Stato è accompagnato dal Direttore dell’amministrazione centrale, Nicolas Warnery, Direttore dei francesi all’estero, da Claire Raulin, numero due dell’Ambasciata di Francia in Italia e dal Console generale a Milano, Cyrille Rogeau.Oggi, commenta Lemoyne, "per ascoltare i francesi all’estero residenti a Milano, tengo una vera e propria permanenza ministeriale, senza filtri, come lo faccio in qualità di consigliere generale, a cui i francesi all’estero di Milano possono iscriversi direttamente. Questo permetterà di rilevare, attraverso dei problemi esposti, eventuali 'angoli ciechi' o aggiustamenti da fare ai nostri dispositivi. Infine, partecipo ad altre due sequenze di scambi organizzate con coloro che lo desiderano, sulle tematiche economiche ed educative per esplorare i nostri principali centri d’interesse in questa città. Al termine del Grande Dibattito Nazionale, il Presidente della Repubblica si è augurato che i Ministri si recassero il più vicino possibile ai territori, io sono lieto di iniziare questo percorso a Milano presso i francesi che si sono stabiliti fuori dalla Francia".