FRANCIA: DELLAI, VITTORIA MACRON OTTIMO SEGNALE PER EUROPEI

8 maggio 2017- 11:58

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "La vittoria di Macron è un ottimo segnale per tutti gli europei. Dopo l'Austria e l'Olanda, anche la Francia ha fermato l'onda nazionalista e antieuropea. La febbre alta è stata abbattuta, ma la malattia che ha colpito l'Europa non è ancora debellata". Lo afferma Lorenzo Dellai, capogruppo di Democrazia solidale-Cd alla Camera."La strada è lunga e difficile -aggiunge- e va percorsa con l'impegno di tutti. Per questo, accanto al rinnovato asse storico tra Francia e Germania, occorre che sia forte, autorevole e affidabile l'apporto del nostro Paese. Non possiamo permetterci deragliamenti o cedimenti sul sentiero riformista ed europeista: diventeremmo l'anello debole della catena europea e sarebbe per noi altamente pericoloso".