22 gennaio 2019 Francia: Delrio, 'da Conte e Moavero parole sconfortanti'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Sono decisamente sconfortanti le parole del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri sulla polemica aperta da Di Maio con la Francia. Era lecito aspettarsi qualcosa di più che un fiacco tentativo di inquadrare l’attacco del vicepresidente del Consiglio a normale dibattito politico in vista delle elezioni europee". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. "Se prima degli interventi di Conte e Moavero si poteva sperare che, per quanto grave e senza precedenti, la grave sortita di Di Maio potesse essere ridimensionata alla posizione di un solo esponente dell’esecutivo aggiunge l'esponente Dem- ora è l’intero governo ad assumerne la responsabilità. Conte e Moavero, evidentemente temendo l’ira dei Cinquestelle, hanno perso un’occasione per tutelare la credibilità ed il rispetto internazionale del governo italiano".