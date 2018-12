11 dicembre 2018- 20:53 Francia: Delrio, Macron non è di sinistra

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "In Europa Macron viene preso da alcuni come modello per la Sinistra ma non è di sinistra perché non risolve alcune contraddizioni del capitalismo e non fa i conti con due problemi: la ridistribuzione dei benefici (in Italia bisogna alzare i salari troppo bassi dei lavoratori e diminuire il costo del lavoro per le aziende) e i cambiamenti ambientali" Lo ha detto Graziano Delrio a Otto e mezzo su La7.