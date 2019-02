7 febbraio 2019- 16:52 Francia: Di Maio, 'disponibili a incontri ai più alti livelli per soluzioni'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Come governo italiano stiamo lavorando per la gestione di problemi europei che sono stati scaricati sull'Italia, come l'immigrazione, affinché ogni Paese europeo, compresa la Francia faccia la sua parte. Stiamo anche sollecitando tutti i Paesi dell'Unione Europea a una maggiore attenzione nei confronti dell'Africa affinché il continente possa giungere a un vero e autonomo sviluppo. Per farlo è necessario favorire e non rallentare l'economia di tutti i paesi africani, questo non è solo interesse dell'Italia, ma in primis dell'Africa, poi dell'Europa e di tutto il mondo". Lo afferma in un lungo post su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, dopo l'annuncio della Francia di aver richiamato l'ambasciatore a Roma per consultazioni in seguito 'agli attacchi senza precedenti del governo italiano'."Il dialogo e la collaborazione su tutti questi temi con il governo francese è sempre massimo e siamo disponibili a incontri al più alto livello con il governo francese per trovare soluzioni a queste problematiche", chiarisce dunque Di Maio dopo l''incidente diplomatico' con Parigi.