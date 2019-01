7 gennaio 2019- 12:27 Francia: Di Maio, gilet gialli non mollate, M5S pronto a sostenervi

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi": "Il Movimento 5 Stelle - assicura - è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno"."Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento èpacifico", dunque, rilancia il vicepremier e capo politico del M5S "possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau, per esempio, 'Call to action' per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni". "E' un sistema pensato per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro e saremmo felici se voleste utilizzarlo", l'invito di Di Maio.