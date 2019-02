8 febbraio 2019- 14:21 Francia: Di Maio, 'governo italiano è zen, se si arrabbiano inopportuni'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Il governo italiano è zen, se il governo francese si sta arrabbiando con quello italiano io credo che sia inopportuno". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Roccaraso. "Noi non abbiamo mai smesso di tendere la mano alla Francia - afferma - se poi questo significa parlare solo con 'En marche!', allora credo sia sbagliato come concetto. Penso che Macron debba tener presente che il governo italiano ha sempre collaborato, anche se in totale divergenze su tanti temi".