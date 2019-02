8 febbraio 2019- 14:20 Francia: Di Maio, 'libera circolazione Ue vale anche per forze politiche'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Se siamo in un'Europa senza confini, questo deve valere non solo per la libera circolazione di mezzi e persone, ma anche in ottica di forze politiche che si accordano in ottica europea". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Roccaraso sulle tensioni con la Francia.